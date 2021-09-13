В Нидерландах призвали сжечь королевскую карету из-за расизма

Борьба с расизмом, захлестнувшая Запад, грозит очернить безупречную репутацию королевской семьи Нидерландов. Как сообщает британская газета The Sunday Times, тысячи жителей страны подписали петицию, призывающую отказаться от эксплуатации золотой кареты, которая стала народным подарком высокородному дому в 1896 году.

Спустя 125 лет жителей страны неожиданно возмутило изображение на фасаде экипажа, где темнокожие в набедренных повязках «выказывают уважение к своим белым хозяевам».

«Сказочного вида золотая карета, которую использовали для перевозки короля и королевы Нидерландов во время церемониальных выездов, стала предметом ожесточенных споров вокруг рабства и колониального прошлого страны. На королевство пала тень», – написали в ST.

Противники расизма считают, что королевской чете негоже разъезжать по стране в карете, напоминающей о «порабощении» африканцев. А студентка из Амстердама Фенна Хубейк, подписавшая петицию, даже придумала способ решения проблемы. Причем весьма радикальный.

Global Look Press / Rick Nederstigt / Xinhua

«Им следует изрубить ее на куски и сжечь», — заявила она.

Британские журналисты отметили, что последний раз карету видели на дорогах Нидерландов в 2015 году, когда король Виллем-Александр и королева Максима ехали в ней на открытие парламента. После экипаж отправился на ремонт, который обошелся стране в €1,5 млн, а затем был доставлен в один из музеев Амстердама, где находится по сей день.

По плану в королевский дворец это произведение искусства на колесах должно вернуться уже в феврале 2022 года. Однако в газете сообщили о другом, менее оптимистичном исходе событий: стараниями современных голландцев подарок их предков королевской семье может остаться лишь музейным экспонатом навечно.