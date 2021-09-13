Владимир Жириновский появился на предвыборном слете ЛДПР в колеснице с кучером

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский появился на предвыборном слете партии в колеснице с кучером. Мероприятие проходит на территории комплекса «ВТБ-Арена».

Экипаж парламентария, запряженный тремя лошадьми, попал в объектив видеокамеры. На кадрах видно, что колесница в какой-то момент остановилась. По словам Жириновского, лошадей напугало присутствие многочисленных делегатов.

Голосование за кандидатов в депутаты Госдумы пройдет с 17 по 19 сентября. Состав нижней палаты парламента избирается на пять лет. В выборах участвуют представители от КПРФ, Российской экологической партии «Зеленые», ЛДПР, «Новых людей», «Единой России», «Справедливой России — За правду», «Яблока», Партии роста, Российской партии свободы и справедливости, «Коммунистов России», «Гражданской платформы», «Зеленой альтернативы», «Родины» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова ранее заявила, что избирательная система страны готова к выборам на 99%. По ее словам, комиссиям еще предстоит проверить некоторые вопросы, передает телеканал «360».