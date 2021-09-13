Найдены тела всех пассажиров потерпевшего крушение судна в Мурманской области

Спасатели обнаружили тела всех пассажиров потерпевшего крушение катера в бухте Долгая щель Баренцева моря. Инцидент произошел в Печенгском районе Мурманской области.

Продолжается поисково-спасательная операция, направленная на обнаружение капитана маломерного судна, который также являлся собственником катера, сообщили представители регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, все пассажиры судна — жители города Заполярный. По факту крушения следователи возбудили уголовное дело по части третьей статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта»). Назначен комплекс необходимых экспертиз и следственных действий.