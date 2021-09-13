Бизнесмен Пригожин: буду голосовать за «Единую Россию»

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что на выборах в Законодательное собрание Петербурга будет поддерживать кандидатов-единороссов.

Журналист издания Petersburg News обратился к бизнесмену с вопросом, за кого он планирует отдать свой голос 19 сентября. Пригожин иронично ответил, что проголосует за «Единую Россию», назвав имена кандидатов.

«Безусловно, я буду голосовать за «Единую Россию». За Четырбока, Егорова, Горшечникова, Титенко, Лыбаневу и Вишневских», — приводит его слова пресс-служба компании «Конкорд» на официальной странице «ВКонтакте».

Политические партии выдвинули по спискам на выборы 511 кандидатов, из них были зарегистрированы 422 человека. За места в петербургском ЗакСе борются 8 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, «Справедливая Россия» и «Яблоко». Выборы депутатов седьмого созыва пройдут в Петербурге в единый день голосования 19 сентября одновременно с выборами в Госдуму VIII созыва.