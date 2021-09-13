Правоохранители Грузии отпустили возможного соучастника убийства следователя Шишкиной

В Грузии выпустили из изолятора Ивана К. В России он обвиняется в причастности к убийству следователя МВД Евгении Шишкиной.

На свободу заочно арестованный в РФ фигурант вышел после истечения срока содержания под стражей. Следователи считают, что фигурант собирал сведения о передвижении потерпевшей. Кроме того, он причастен к поджогу автомобиля сотрудницы МВД.

Исполнитель и посредник расправы уже приговорены к тюремным срокам. Заказ на убийство поступил от хакера Ярослава С. Его экстрадировали в Россию два года назад.