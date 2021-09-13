Онколог Давыдов предупредил россиян о «незаметных» симптомах развития рака

Раковые опухоли на ранних стадиях заболевания развиваются почти незаметно, предупредил член-корреспондент РАН, врач-онколог Михаил Давыдов.

Боли, видимые опухоли, отсутствие аппетита или беспричинная потеря веса сигнализируют о третьей – четвертой стадиях рака, обратил внимание специалист. Любые подобные признаки должны сразу насторожить человека и стать причиной безотлагательного обращения к врачу.

«На самом деле, когда у пациента появляются симптомы, это значит, что уже поздно», — констатировал Давыдов в комментарии газете «Аргументы и факты».

Чрезмерное употребление рака может стать причиной развития онкологического заболевания, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Некоторые врачи сравнивают этот продукт с канцерогеном, приводит его мнение телеканал «360».