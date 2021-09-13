«Судьбы достойны экранизации»: Владимир Путин встретился с паралимпийцами

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с победителями летней Паралимпиады в Токио.

Владимир Путин провел встречу со спортсменами, которые установили новые мировые рекорды и завоевали на прошедших Играх золотые медали. Встреча с победителями соревнований прошла в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Президент России выразил восхищение силой духа атлетов и отметил, что те подают пример людям, оказавшимся в трудных ситуациях.

«Ваши судьбы достойны экранизации, книги. Хочу еще раз поблагодарить вас за ваше упорство и за тот неизменно победный настрой, с которым вы идете по жизни», — сказал глава государства.

В этот же день помощник президента Игорь Левитин встретился с серебряными и бронзовыми медалистами Паралимпиады. Спортсменам вручили государственные награды в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.