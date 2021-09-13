Пилоты авиакомпании рухнувшего под Иркутском L-410 неоднократно нарушали правила полета

В 2021 году компания-владелец рухнувшего под Иркутском L-410 несколько раз подвергалась проверкам, в ходе которых был выявлен ряд нарушений работы пилотов.

Согласно данным источника ФАН, выявленные нарушения касаются процедуры самого полета. Пилоты систематически превышали установленную для них нормы высоты. Предположительно, это делалось для экономии топлива.

Напомним, что вечером 12 сентября пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в четырех километрах от населенного пункта Казачинское. Перед приземлением из-за сильного тумана воздушное судно зашло на второй круг.

В момент крушения на борту находились 16 человек, двое из которых — члены экипажа. В результате инцидента пострадали как минимум пять пассажиров. На месте работают спасатели и экстренные службы.