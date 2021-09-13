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Казахстан передумал принимать беженцев из Афганистана, несмотря на призыв США

Казахстан передумал принимать беженцев из Афганистана, несмотря на призыв США

Казахстан не намерен принимать афганских беженцев: большой поток людей, стремящихся покинуть Афганистан после прихода к власти террористического движения Талибан* (запрещено в РФ), в Нур-Султане считают «большой проблемой». Так охарактеризовал ситуацию спецпредставитель президента Казахстана по Афганистану Талгат Калиев.

«Казахстан не намерен, не планирует и не будет принимать афганских беженцев на своей территории», — подчеркнул Калиев в интервью изданию Tengrinews.

В середине августа постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала соседей Афганистана принять беженцев из страны. Вскоре казахстанские СМИ сообщили о создании лагеря для беженцев, но, как утверждает Калиев, это не свидетельствовало о готовности республики дать убежище афганцам, а было «обычной плановой, рутинной работой». В МИД Казахстана после сообщений о создании лагеря заявляли, что «говорить о конкретном решении преждевременно».

«… Это касалось необязательно афганских беженцев. Это мог быть приток беженцев из соседних государств», — объяснил Калиев развертывание лагеря в Казахстане.

Уход казахстанского посольства из Афганистана не планируется, подтвердил чиновник. Со стороны талибов были даны гарантии безопасности для дипломатов. В дальнейшем по афганской повестке Нур-Султан будет ориентироваться на решения ООН, подчеркнул спецпредставитель.

Казахстан передумал принимать беженцев из Афганистана по просьбе США
Global Look Press  / Sanaullah Seaim / XinHua

Ранее Токаев поручил вернуть этнических казахов, граждан Афганистана, на историческую родину. Этой миссией занимается посольство республики: установлено около 200 человек.

Всем этническим казахам необходимо предоставить документы, подтверждающие национальность — после этого они смогут покинуть Афганистан. По словам Калиева, «новые власти Афганистана не препятствуют» вывозу казахов из страны.

Подробнее о том, как Афганистан при талибах возглавил отец шахида и «выпускник» американской тюрьмы Гуантанамо, читайте в нашей статье.

*движение признано террористическим и запрещено в России.