Киевские власти, в полном соответствии с западным планом по превращению Украины в «анти-Россию», готовятся ввести в стране полный запрет на русский язык.

Такое мнение высказал российский политолог, глава Института политических исследований Сергей Марков, по мнению которого реализация на Украине западного плана представляет собой непосредственную угрозу национальной безопасности РФ.

В частности, Сергей Марков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление секретаря СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) Алексея Данилова о необходимости перевести украинский алфавит с кириллицы на латиницу. По мнению эксперта, украинские чиновники просто так не выступают с подобными заявлениями.

«Нет сомнения, что такой переход готовится. Им только нужно время», — прокомментировал ситуацию Сергей Марков.

Украинские власти, по его словам, готовятся ввести в стране полный запрет русского языка в любой его форме – общественной, официальной или письменной. Киев делает это, чтобы не оставить украинцам в этом случае миллионы людей на Украине перейдут с украинского на русский язык, а именно этого власти не хотят допустить.

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И после того, как этот этап будет пройден, украинские власти продолжат выполнять поставленную перед ними Западом задачу по превращению страны в «анти-Россию».

«И представители оккупационной администрации Данилов, Порошенко, Зеленский сделают все, чтобы выполнить приказ оккупанта по превращению Украины в "анти-Россию". А потом выполнят и приказ о войне с Россией. Эта важнейшая угроза национальной безопасности РФ должна быть снята», — заключил Сергей Марков.

Напомним ранее украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский выразил уверенность в том, что, если бы украинские власти организовали независимый опрос населения по поводу идеи Данилова сделать английский язык вторым государственным на Украине, 90% украинцев высказались бы против этого шага. Предложения, с которыми выступает секретарь СНБО Украины, демонстрируют оторванность украинских властей от народа и непонимание Киевом потребностей населения, добавил Погребинский.