Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Стоимость газа обновила максимум на европейских биржах

/ Обновлено: 13 сентября 2021 12:21
Стоимость газа обновила максимум на европейских биржах

Котировки голубого топлива продолжают бить рекорды на рынке Европы. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно статистике биржи ICE, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла рекордных 738,2 доллара за тысячу кубических метров.

В процессе торгов на минувшей неделе стоимость энергоносителя в ЕС превысила 700 долларов. Далее она преодолела отметку в 710 за одну тысячу «кубов».

Сырье дорожает в связи с низким уровнем его запасов в европейских подземных хранилищах при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору голубого топлива из ПХГ остается чуть больше месяца, а объем резервов едва перевалил за 70%.