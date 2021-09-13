Кабмин РФ учтет индексацию зарплат российских военнослужащих в планировании бюджета

Российское правительство предусмотрит в госбюджете индексирование зарплат военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022-2023 годах.

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в ходе второго этапа XX съезда партии «Единая Россия», который состоялся 24 августа. Итоги партийного заседания появились на официальном сайте Кремля.

Помимо поручения скорректировать бюджетный план на 2022 год и плановые периоды 2023 и 2024 годов с учетом ассигнований на индексацию зарплат военнослужащих, глава государства уточнил информацию касательно предстоящих единоразовых выплат. Сумму в 15 тысяч рублей в сентябре получат не только военные, но также курсанты и правоохранители.