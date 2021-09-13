«Задел нерв японцев». Дипломат раскрыл суть реакции Японии на инцидент с российским Ан-26

Япония заподозрила Россию в нарушении своих границ и высказала Москве «решительный протест». Если верить министерству обороны Страны восходящего солнца, в минувшее воскресенье российский военно-транспортный самолет Ан-26 якобы дважды нарушил воздушное пространство Японии над префектурой Хоккайдо.

Чтобы сопроводить нарушителя, в воздух оба раза поднимался японский истребитель. В официальном сообщении минобороны есть фотография самолета, якобы снятая из кабины пилота истребителя. Никаких доказательств инцидента, кроме снимка не самого лучшего качества, военное ведомство не предоставило.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като на пресс-конференции в понедельник сообщил, что Токио уже уведомило Москву о своем недовольстве и попросило впредь не нарушать воздушные границы. Власти Японии «проанализируют случившееся» и обязательно выяснят, с какой целью Ан-26 дважды залетал на территорию страны, добавил он.

«Министерство иностранных дел по дипломатическим каналам направило российской стороне протест и потребовало не допустить повторения таких инцидентов», — заявил Като.

Global Look Press / Yoshio Tsunoda/AFLO

Дипломатический климат между Россией и Японией для подобных событий сейчас не самый благоприятный, сетует руководитель информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин. Президент Владимир Путин своим выступлением на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в начале сентября актуализировал тему отсутствия мирного договора, назвав это «нонсенсом», к тому же расстроил японских чиновников новым заявлением по Курилам.

Путин, напомним, предложил освободить бизнес на островах от основных налогов на 10 лет, а также намекнул японской стороне на участие в предпринимательской деятельности в России. Инициатива президента вызывала у генсека Кацунобу Като «сожаление», ведь «совместная экономическая деятельность не должна противоречить юридической позиции двух стран».

Версия с нарушением японских границ российским Ан-26 не способствует дружескому диалогу между Москвой и Токио, объяснил доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин, но на открытую дипломатическую конфронтацию Япония сейчас не пойдет.

«Переговоры по Курилам намного важнее инцидента с Ан-26. Для Японии это архиважный вопрос, вопрос принципиальный. Нарушение границ самолетом решается несколькими нотами [протеста] или предупреждениями, это никаких серьезных последствий за собой не несет, хотя диалог между странами сейчас, конечно, не самый доброжелательный. Президент своими размышлениями о налогах на Курилах вновь задел нерв японцев по поводу статуса островов, это для них было больнее, чем нарушение воздушных границ», — предположил дипломат.

Фото предоставлены ООО «Институт вулканологии и геодинамики» /

При этом в конце прошлого года имел место похожий инцидент с нарушением границ, только в качестве нарушителя тогда выступил патрульный самолет Японии. Россия подняла в воздух истребитель Су-30, чтобы сопроводить нежданного гостя, который решил пролететь над территориями Охотского и Японского морей.

Справка ПС

Транспортник Ан-26 в первоначальной комплектации не годится для разведки, однако некоторые его модели модернизированы для сбора данных в разных точках земного шара. Например, Ан-26БРЛ и Ан-26 «Нельмо» сконструированы для разведки в условиях арктических холодов, а Ан-26РКР может отслеживать уровень ядерного излучения объектов на земле.