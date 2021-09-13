Навальный будет судиться с Генпрокуратурой и Роскомнадзором

Осужденный блогер Навальный подал исковое заявление против Генпрокуратуры и Роскомнадзора в Тверской суд Москвы.

Иск поступил в Тверской суд Москвы 13 сентября. Содержание требований Алексея Навального неизвестно. Сообщается только, что речь идет об оспаривании решений и действий органов государственной власти.

Напомним, что в середине августа текущего года Роскомнадзор затребовал от сервисов App Store и Google Play удалить приложение «Навальный», в котором помимо публикации постов из социальных сетей блогера, был создан раздел «Умного голосования», сайт которого был заблокирован в начале сентября.

Кроме того, ФАН провел собственное расследование, по итогам которого намерен добиться ликвидации приложения для УГ. Для осуществления этого, в Генпрокуратуру было подано соответствующее заявление.