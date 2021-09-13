Гражданин Украины погиб при столкновении двух автобусов на юго-западе Турции

На юго-западе Турции, в провинции Мугла, произошло столкновение с участием автобуса с украинскими туристами. В результате аварии пострадал один человек.

Согласно предварительным данным, причиной смертельной аварии мог стать сердечный приступ водителя туристического автобуса. Из-за этого он, предположительно, потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся со школьным транспортным средством.

В результате столкновения погиб один гражданин Украины. Также сообщается о 49 пострадавших, из них 41 — пассажиры туристического автобуса, 7 школьников и их водитель. Все они доставлены в больницу, где медики окажут им необходимую помощь.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. По факту смертельного столкновения проведут проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего.