Правительство Уганды объявило о существовании «экономических геев»

Правительство Уганды считает, что большая часть граждан страны, которые покидают страну «из-за гомофобии», просто притворяются геями, чтобы найти убежище на Западе, сообщает издание Pinknews. Об этом заявил министр иностранных дел страны Джече Одонго.

«Это угандийцы, которые уехали под предлогом того, что они гомосексуалы. Теперь их ложь всплывает, потому что теперь, когда они там устроились, они просят также привезти им туда еще своих жен и детей», — сказал Одонго.

В издание посчитали, что вовсе неудивительно, что у многих гей-беженцев есть жены, так как африканское общество, по их мнению, оказывает сильное давление на личность с целью внушения необходимости женитьбы.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Тем не менее, известный в Уганде священник Соломон Мале убежден, что в стране действует преступный картель, который за деньги «превращает» африканцев в геев для миграции в Европу.

«Все это экономические геи. Гомосексуализм — это просто бизнес для большинства угандийцев, которые так себя называют, — заявил пастор. — Все дело в деньгах. Некоторые люди зарабатывают, называя себя геями или работая с организациями, которые имеют с ними дело».

Ранее испанец, который утверждал, что банда гомофобов вырезала на его ягодицах нецензурное слово, вызвав тем самым национальный скандал с привлечением первых лиц государства, сообщил мадридской полиции, что это была просто добровольная сексуальная практика.