Российский консул в Чехии посетила задержанного в Праге соотечественника

Заведующая консульским отделом российского посольства в Чехии навестила соотечественника Александра Франчетти, который был задержан в Праге.

Информация поступила от пресс-секретаря диппредства Николая Брякина. По словам дипломата, посольство поддерживает контакты с задержанным, его родственниками и представителем защиты, пишет ТАСС.

Чешские правоохранители ранее задержали Франчетти в международном аэропорту Праги. По информации телеканала «360», соответствующий ордер был выдан Украиной. Предположительно, задержание связано с участием Франчетти в событиях Крымской весны, ознаменовавшей присоединение полуострова к России.