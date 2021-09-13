Адвокат Гавришев рассказал о прибавках к пенсии россиян в октябре

Пенсионеров России ожидают доплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Нюансы социальной помощи описал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

Выплаты в честь праздника проводятся на региональном уровне. Они существенно различаются в зависимости от того, где проживает пожилой гражданин, и могут составлять от 500 до 15 000 рублей, цитирует эксперта Life.

По словам Гавришева, размер пособия зависит от благосостояния региона. Данные о поступлении средств можно уточнить в местных органах соцзащиты. Как правило, деньги начисляются в автоматическом режиме, отметил адвокат.

Помимо этого, с 1 октября будет пересмотрена величина пенсий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. Размер окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих возрастет на 3,7%.