Российский банк отобрал виллу во Франции у экс-владельца Черкизовского рынка

Трехэтажная вилла на Лазурном берегу во Франции перешла в собственность кредиторов бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Как сообщает «Коммерсант», на объект претендовал БМ-банк (входит в группу ВТБ), но не смог отсудить его у бизнесмена — выяснилось, что вилла находится в залоге у другого кредитора Исмаилова.

Тем не менее российский банк по решению суда получит большую часть из 8 млн евро, в которые оценивается французская недвижимость предпринимателя. Ее стоимость включает спортзал, барную и биллиардную комнаты, винный погреб, дом прислуги. Площадь участка — 4,2 тыс. кв. м. Вилла находилась на балансе французской компании S.C.I. Nahras, подконтрольной Исмаилову.

Исмаилов потерял по решению суда и другие объекты недвижимости. Например, в Италии суд города Мантова в скором времени объявит дату торгов по продаже его виллы в Кастель-Гоффредо. Помимо них, на аукционах были проданы две элитные московские квартиры за 74 млн руб. и 51 млн руб.

Также ранее у экс-владельца Черкизовского рынка были заблокированы счета в швейцарских банках в качестве обеспечительной меры по иску российского БМ-банка.