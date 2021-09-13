Очередная часть базы данных пользователей «Умного голосования» появилась в Сети

Личные данные пользователей приложения «Умное голосование» в очередной раз появились в публичном доступе.

В Сети обнародованы такие персональные сведения людей, как ФИО, адрес проживания, а также место работы. Это уже не первый раз, когда «конфиденциальная» информация тысяч пользователей появляется в Сети.

Несмотря на это, разработчики приложения, соратники блогера Алексея Навального, продолжают настаивать на безопасности проекта, тем самым вводя своих сторонников в заблуждение и подталкивая к нарушению закона.