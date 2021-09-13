Сенатор Пушков назвал неуважительным отказ Дуды встречаться с Меркель

Президент Польши Анджей Дуда показал неуважение, отказавшись встречаться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Такой точки зрения придерживается российский сенатор Алексей Пушков.

Польский лидер отменил встречу с Меркель в Варшаве, которая была запланирована на 11 сентября. По словам руководителя Бюро национальной безопасности республики Павла Солоха, решение было связано с несовпадением в графиках политиков.

«Дуда поступил неуважительно и некрасиво, чем принизил не Меркель, а себя», — написал Пушков в Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что именно Германия привела Польшу в Евросоюз. Как отметил Пушков, немецкие власти относились к Варшаве, как к «писаной торбе, чуть ли не подчиняя ей свою политику» в вопросах антироссийских санкций.

Журналист Филипп Фриц ранее назвал поведение Дуды оскорбительным для Германии. По его мнению, Польша таким способом ответила Меркель на то, что та не пригласила президента республики на правительственные консультации в Берлин, передает телеканал «360».