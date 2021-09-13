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Власти КНР раскритиковали вмешательство США во внутренние дела России

Власти КНР раскритиковали вмешательство США во внутренние дела России

Вмешательство Соединенных Штатов Америки во внутригосударственные дела России неприемлемо. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Китая.

Китайские власти раскритиковали вмешательство США в дела РФ. В ведомстве КНР подчеркнули, что действия американской стороны недопустимы.

Ранее стало известно, что поведение Вашингтона стало причиной вызова посла Соединенных Штатов в России Джона Салливана во внешнеполитическое ведомство. Американские цифровые компании нарушили законодательство РФ. Это подтверждено документально, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.