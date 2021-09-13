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Талибы сообщили о ликвидации бандитов, занимавшихся похищением детей

/ Обновлено: 13 сентября 2021 10:28
Талибы сообщили о ликвидации бандитов, занимавшихся похищением детей

Представители запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»1 сообщили о казни пятерых похитителей несовершеннолетних.

Операция талибов прошла в городе Мазари-Шариф. В результате были убиты четверо местных жителей, а также гражданка Узбекистана, которая была их подельницей. Кроме того, стало известно о пострадавшем представителе «Талибана», сообщает телеканал TOLO news.

По предварительным данным, злоумышленники успели похитить пять детей. Позднее талибам удалось спасти четырех из них.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации