Теннисист Медведев объяснил странное празднование победы в финале «Большого шлема»

Российский теннисист Даниил Медведев после победы в финале турнира «Большой шлем» упал на корт. Он дал объяснение своему странному поведению после игры.

Россиянин еще до финала думал, как бы отпраздновал победу, например, над титулованным сербом Новаком Джоковичем. Не отмечать победу, по мнению спортсмена, — скучно, поэтому он решил найти особый способ. Теннисист позаимствовал такой вариант празднования победы в футбольной игре, в которую он играет на приставке.

«Празднование называется Dead Fish. Забиваешь гол, ведешь 5:0, делаешь вот так. <...> Знал, что у меня получится, но это нелегко сделать на жестких кортах. Мне было немного больно, но я счастлив», — сообщил Даниил Медведев, комментируя необычное поведение на корте.

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США. В финале 25-летний спортсмен выиграл у первой ракетки мира Джоковича. Встреча длилась более двух часов. Россиянин выиграл в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4.