Трансгендер впервые стал епископом в США

Впервые в истории США на должность епископа был выбран трансгендер. Как сообщает британский телеканал Sky News, Евангелическая лютеранская церковь в Америке (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA) избрала преподобного Мегана Рорера еще в мае, однако в должность он вступил только 11 сентября.

«В основном, если вы позволите мне, а я думаю, что вы позволите, я надеюсь любить вас и, кроме того, любить все то, что вы любите, — обратился к прихожанам Рорер. — Я вступаю в эту должность, потому что община лютеран в Северной Калифорнии и Неваде осознанно проголосовала за то, чтобы совершить этот исторический шаг».

Преподобный возглавил один из 65 синодов, расположенных на территории Соединенных Штатов. Меган Рорер будет курировать работу около 200 приходов в Калифорнии и Неваде.

До этого трансгендер служил пастором лютеранской церкви в Сан-Франциско, помогал бездомным и представителям ЛГБТ-сообществ города. Например, Рорер создал программу по предоставлению продуктов питания ВИЧ-инфицированным людям. Западные СМИ, согласно просьбе епископа, употребляют по отношению к нему местоимение «они».