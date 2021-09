Трансгендер впервые стал епископом в США

Впервые в истории США на должность епископа был выбран трансгендер. Как сообщает британский телеканал Sky News, Евангелическая лютеранская церковь в Америке (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA) избрала преподобного Мегана Рорера еще в мае, однако в должность он вступил только 11 сентября.

Преподобный возглавил один из 65 синодов, расположенных на территории Соединенных Штатов. Меган Рорер будет курировать работу около 200 приходов в Калифорнии и Неваде.

Bishop @mmrohrer, 5th Bishop of the Sierra Pacific Synod of the @ELCA. #spsbishop #spselca #transbishop #elca

????: Gareth Gooch & Bill Wilson pic.twitter.com/kmhCmWJcYB