«Дети — не вещи». Украинцы спорят о новых бирках для новорожденных в виде этикеток от одежды

На Украине в родильном отделении больницы города Нововолынск отказались от бирок для новорожденных советского образца, заменив их подобием этикеток с одежды. О новшестве рассказали на официальной странице медучреждения в Facebook.

Помимо стандартной информации о росте, весе, дате и времени рождения ребенка, теперь указывается «состав» малыша: 50% мама и 50% папа, а также значки с рекомендациями по уходу: «стирать» только вручную при температуре 30 градусов, не гладить утюгом, не выжимать и не отбеливать. Надпись внизу бирки гласит «изготовлено с любовью».

«Как же это мило, да? Сделано с любовью. Мы улучшаемся для вас!» — поделились медики.

Однако столь «милая» затея работников больницы до глубины души возмутила некоторых украинцев. Так, в комментариях под новостью сотрудникам медучреждения напомнили, что использовать в качестве бирки для новорожденного образец маркировки одежды недопустимо, поскольку «ребенок — это не вещь». Более того, подобная этикетка, по ее мнению, может расстроить матерей-одиночек.

pexels.com / Andreas Wohlfahrt

«Я не против интересного творчества, но за корректность и толерантность. Вместо "не гладить", "не сушить" и т.д. можно было бы ставить "детские" знаки, если уж нужна инструкция по применению: "сердце" — любовь родителей, "бутылочка" — кормление, "игрушка" — развитие, "объятия" — безопасность ребенка. Это действительно то, что нужно ребенку от родителей», — отметила одна из пользователей Сети.

Другие комментаторы оказались не столь сдержаны в выражениях.

«Уроды, кто придумал. Бирки моих детей из медицинской клеенки на бинтиках уже более 30 лет хранятся и приносят приятные воспоминания. Было просто и без всяких заморочек»,

«Это "сделано с любовью" — это низость»,

«С учетом разных семейных историй ( наличие/отсутствие мамы/папы, суррогатное материнство) такой "креатив" неуместен, конечно. При желании такие "приколы" можно использовать при поздравлении с новорожденным. А в роддоме лучше использовать нейтральные бирочки», — поделились своим мнением пользователи.

Идею нововолынских врачей не оценила и экс-управляющая офисом Уполномоченного по правам ребенка при президенте Украины Людмила Волынец.

facebook.com / Людмила Волынец

«И где же уважение к ребенку? Или к его родителям? О каких правах ребенка тут идет речь?» — написала бывший омбудсмен.

И все же нашлись те, кто не стал принимать креатив сотрудников больницы близко к сердцу. В комментариях к посту большинство сочли новшество приятным. Кто-то даже посмеялся над температурой «стирки».

О получении бирки нового образца задним числом попросили более десятка родителей. Однако, судя по комментариям, получить такую карточку с первыми личными данными ребенка пока не удалось даже тем, кто родил буквально на прошлой неделе.