Умеров отверг намерение «Меджлиса» представлять интересы крымских татар

«Меджлис1 крымскотатарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в России) не вправе представлять интересы крымских татар. Об этом заявил глава автономии Эйваз Умеров.

Руководитель национально-культурного объединения обратил внимание, что политика «Меджлиса» неприемлема с точки зрения российского и международного законодательства.

«Мы наконец-то там, где нас слышат и поддерживают. Россия — наш дом, и ни одна сила не в состоянии этого изменить», — сказал Умеров в комментарии РИА Новости.

Первый заместитель председателя «Меджлиса» Нариман Джелялов ранее заявил, что крымские татары восемь лет назад делегировали ему право представлять их интересы. Умеров напомнил, что организация в 2014 году встала на сторону государства, которое «23 года не решало проблем» народа. По его словам, «Меджлис», сросшийся с украинской элитой, вынес себя за рамки правового поля.

Представители ФСБ 7 сентября сообщили, что нашли организаторов диверсии на газопроводе в Крыму 23 августа. По информации службы, одним из участников был Джелялов, передает телеканал «360».

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации