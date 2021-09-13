Политик Молохов: необходимо отреагировать на задержание россиянина Франчетти в Чехии

Задержание россиянина Александра Франчетти чешской полицией является опасным прецедентом, заявил политик Александр Молохов.

Один из участников событий Крымской весны был незаконно задержан в аэропорту Чехии. Это произошло перед вылетом в Россию. После ареста у Франчетти обострились имеющиеся у него хронические заболевания.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Молохов в беседе с журналистами РИА Новости выразил уверенность, что инцидент связан с обострением русофобских настроений в Восточной Европе. Власти РФ должны отреагировать на произошедшее, уверен политик.

В случае депортации Франчетти в Киев, он может быть передан в Службу безопасности Украины. Это станет нарушением норм международного права, подчеркнул Молохов.