Признание пилота и черный ящик: что известно о крушении самолета L-410 в Иркутской области

Вечером 12 сентября самолет L-410, принадлежавший авиакомпании «СиЛА», рухнул возле села Казачинского, куда направлялся из Иркутска. На борту находилось 14 пассажиров и два пилота.

Вскоре после крушения о случившемся отчитался губернатор Игорь Кобзев, заявив, что «предварительно все живы». Эта информация не подтвердилась: один летчик и три пассажира погибли. 15 сентября по указу Кобзева в регионе объявят траур по погибшим.

«Самолет упал за реку Киренгу, на место выдвинулись спасатели. Из Иркутска вылетает вертолет Ми-8 с руководителем территориального МЧС. Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет», — отмечал губернатор.

Выжившие серьезно пострадали: диагностированы переломы, черепно-мозговые травмы. В больницах оказались 12 человек, четверо из которых в тяжелом состоянии (трое в реанимации). По данным Life, один из пассажиров, 34-летний Антон Кудына, отделался царапинами.

Пострадавшим выплатят от 250 до 500 тысяч рублей компенсаций, семьям погибших — по миллиону рублей. СК возбудил уголовное дело по факту ЧП, но рассматривает в качестве основных версий крушения ошибку пилотирования или отказ техники.

Федеральное агентство новостей /

О причинах крушения

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что самолет совершил экстренную посадку, когда заходил на второй круг. L-410 упал в тайге примерно в четырех километрах от села. Найден один черный ящик, его будут изучать специалисты.

Выживший пилот Николай Махнутин рассказал, что из-за сбоя навигационной системы экипажу пришлось зайти на второй круг, но набранная высота была слишком низкой. Самолет столкнулся с сопкой, которую пилоты не заметили из-за сильного тумана.

«GPS-навигатор с помощью автопилота увел самолет правее заложенного курса. Мы уходили на второй круг в связи с тем, что я понял, что нас ведет правее автопилот. И во время набора высоты мы зацепили сопку. Пожара, слава богу, не случилось. Я сначала принял [туман] за дымы. А оказалось, это был туман. Он стал причиной ухода на второй круг», — приводит слова Махнутина издание Baza.

Судно L-410 было собрано на чешском заводе Aircraft Industries, утверждает издание «Октагон.Урал».