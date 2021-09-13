Глава Минприроды Козлов прокомментировал проверку данных по пожарам в России

Глава Минприроды Александр Козлов прокомментировал ситуацию с сокрытием лесных пожаров в России.

Козлов рассказал, удалось ли решить проблемы с занижением данных о лесных пожарах в Якутии и Иркутской области. По словам министра, регионы «разобрались с цифрами». На фоне этого пришлось принять некоторые решения, включая кадровые. Об этом глава Минприроды рассказал РБК.

«Мы [и дальше] будем здесь действовать жестко. Ведь самое главное — безопасность и здоровье людей, находящихся в населенных пунктах, рядом с которыми происходят пожары», — заявил Александр Козлов изданию.

Он отметил, что скрывать в России пожары не имеет смысла, так как космический мониторинг позволяет с точностью до 30% определять несоответствия. Такая проверка по кадрам с высоким разрешение может повысить точность до семи процентов.