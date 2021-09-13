Минсельхоз России поддержал перенос мусорной реформы на три года

Минсельхоз России поддержал предложение бизнеса о переносе реформы расширенной ответственности производителя (РОП) на три года.

Бизнес предложил перенести реформу с 2022 на 2025 год. Информация об этом стала известна из письма замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут на имя вице-премьера Виктории Абрамченко.

Представители бизнеса предложили пересмотреть реформу поэтапного повышения нормативов утилизации упаковки до 2025 года. По их словам, это позволит избежать резкого повышение нагрузки на предприятия и поставщиков товаров.

Кроме этого, бизнес попросил разрешить в законопроекте самостоятельно проводить утилизацию через отраслевые организации. Также Лут поддержала инициативу введения критериев ключевых показателей раздельного сбора отходов, передает РБК.