Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Минсельхоз России поддержал перенос мусорной реформы на три года

Минсельхоз России поддержал перенос мусорной реформы на три года

Минсельхоз России поддержал предложение бизнеса о переносе реформы расширенной ответственности производителя (РОП) на три года.

Бизнес предложил перенести реформу с 2022 на 2025 год. Информация об этом стала известна из письма замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут на имя вице-премьера Виктории Абрамченко.

Представители бизнеса предложили пересмотреть реформу поэтапного повышения нормативов утилизации упаковки до 2025 года. По их словам, это позволит избежать резкого повышение нагрузки на предприятия и поставщиков товаров.

Кроме этого, бизнес попросил разрешить в законопроекте самостоятельно проводить утилизацию через отраслевые организации. Также Лут поддержала инициативу введения критериев ключевых показателей раздельного сбора отходов, передает РБК.