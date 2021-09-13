Японское издание Kuruma News высоко оценило российский УАЗ

Российский УАЗ вошел в список уникальных кроссоверов мира по версии обозревателя японского портала Kuruma News.

Россия до сих пор выпускает полноприводный внедорожник УАЗ-452, созданный еще в 1965 году. Модернизированную модель называют УАЗ СГР, отметил автор. По словам обозревателя, этот российский автомобиль очень похож на старинные коммерческие авто из Японии, которые имеют округлый кузов и переднюю часть с двумя круглыми фарами и решеткой радиатора.

С момента выпуска внешне машина мало чем поменялась, заявил журналист. Он также выразил сомнения в мощности и безопасности транспортного средства в сравнении с современными авто. Публицист похвалил простоту интерьера, которая не мешает транспортному средству пользоваться популярностью.