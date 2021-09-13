The Sun нашел в смерти Мэрилин Монро «инопланетные» следы

Писатель Ник Редферн поделился своей версией гибели актрисы Мэрилин Монро. Убийство произошло из-за рассекреченных президентом США Джоном Кеннеди документов об инопланетянах.

По мнению Редферна, Монро было решено убить из-за случайно рассекреченных тогда американским лидером Джоном Кеннеди документов об НЛО. Как пишет писатель в своей книге «Дневник секретов: Заговоры НЛО и таинственная смерть Мэрилин Монро», актриса узнала о засекреченных данных о «разбившихся НЛО и странных телах на американских военных базах», сообщает The Sun

Писатель убежден, что агенты ЦРУ подстроили официальную версию, согласно которой актриса умерла от передозировки. На самом деле, они опасались утечки данных об НЛО в массы.

Мэрилин Монро погибла 5 августа 1962 года, ей было 36 лет. Согласно официальным данным, актриса умерла от передозировки барбитуратами, прописанными ей как снотворные. Однако истинная причина смерти актрисы не установлена до сих пор.