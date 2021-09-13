«Ъ»: новую систему оплаты труда учителей протестируют в пяти регионах России

Российское правительство выбрало пять регионов, на которых проведут тестированияе новой системы оплаты труда педагогов.

Создание новой системы оплаты труда стартовало в прошлом году. В пояснительной записке сказано, что с 2008 года решения об этой системе и размерах ставок принимают образовательные организации.

Это стало причиной многообразия моделей оплаты, основания для установки компенсаций и стимулирующих выплат, а также сложности расчета. Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Махиал Авдеенко отметил, что в итоге оплата одинаковой работы способна различаться в пять или даже шесть раз.

Под реформой предполагается сохранение прежней структуры, которая состоит из оклада и разных выплат. Но дополнительные расчеты будут предоставляться регионам. Речь идет о порядке определения зарплат, передает «Коммерсантъ».