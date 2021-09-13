Опрос SuperJob: почти 50% россиян хотели бы остаться жить в своей стране

Жители России рассказали, в каких странах хотели бы жить. Соответствующий опрос провел сервис SuperJob.

Так, 41% россиян заявили, что хотели бы остаться в своей стране проживания, даже если бы у них была возможность выбрать другое место. В 2010 и 2016 годах этот показатель составлял 23% и 40% соответственно.

В США хотели бы переехать 7% респондентов. В 2010 и 2016 года этот вариант выбрали 5% россиян. По 4% опрошенных отдали свои голоса Канаде, Италии и Швейцарии.

В десятке лучших также оказались Германия, ее выбрали 3% участников опроса, а также Испания, Австралия и Швеция — за эти страны проголосовали 2% россиян.

Как показало исследование, больше всего в России хотел бы остаться женщины — 45% против 39% мужских голосов. Участниками опроса стали 3 тыс. респондентов возрастом старше 18 лет.