Депутат Рады Гончаренко напомнил о победе Украины над Москвой под Оршей

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал главную победу Украины над Москвой. Речь идет о событиях XVI века.

По словам Гончаренко, победой Украины над Москвой стал итог сражения под Оршей 8 сентября 1514 года. Об этом депутат написал в Telegram.

«Восьмого сентября 1514 года состоялась одна из самых громких побед над Москвой в украинской истории!» — заявил он.

По словам Гончаренко, войско под командованием якобы «украинского полководца» Константина Острожского «вдребезги разгромило» московские рати. Помимо собственных трактовок, депутат пообещал еще раз «победить» Россию. Для этом он призвал объединиться с Польшей, Литвой и Балтией.

Сражение под Оршей произошло 8 сентября 1514 года во время русско-литовской войны. Тогда победу одержали армии Великого княжества Литовского и Королевства Польского под предводительством гетмана литовского Константина Острожского и польского гетмана Януша Сверчовского.