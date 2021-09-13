Злополучные арбузы из «Магнита» могли быть отравлены антифризом

Следы этиленгликоля обнаружены в крови отравившихся арбузом из «Магнита» москвичек. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

Попадание данного вещества в организме может привести к летальному исходу, пишет издание. Он используется в составе тормозных жидкостей, антифризов и средств для мытья стекол.

Врачи в минувшую пятницу госпитализировали девочку-подростка, ее мать и бабушку после того, как они съели арбуз из супермаркета «Магнит». В результате внучка и бабушка скончались. Позже число пострадавших увеличилось до 11.

Главной версией трагедии называют отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали зал. В сети «Магнит» заявили, что проводят расследование инцидента. СКР возбудил дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».