Глава Минприроды заявил об обмане мировых компаний в вопросах утилизации

Некоторые компании «с мировым именем» используют для обмана России недостоверные данные об утилизации товаров и упаковки, заявил глава Минприроды Александр Козлов.

В интервью РБК глава ведомства напомнил, что по поручению президента Владимира Путина к 2030 году захоронение отходов должно быть снижено на 50 процентов, а их сортировка увеличена до 100 процентов.

В вопросе выполнения указания российского лидера Козлов акцентировал внимание на важности отслеживания всей истории производимых товаров до того, как они пройдут сортировку и утилизацию.

«Нам нужен контроль этой линии, потому что по отчетам некоторых компаний с мировым именем мы видим, как они нас обманывают», — отметил глава Минприроды.

Согласно принятой 1 января 2022 года концепции РОП, при стопроцентной утилизации упаковки норматив утилизации товаров или уплату экосбора нужно постепенно увеличивать каждый год на 10 процентов. Также в России собираются создать реестр продукции в упаковке и без нее в Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров.