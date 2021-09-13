Пентагон сообщил об успешном испытании ракеты-перехватчика

Агентство по противоракетной обороне министерства обороны США провело первые успешные испытания модернизированной ракеты-перехватчика наземного базирования.

Запуск ракеты был совершен на военно-воздушной базе Ванденберг, которая находится в штате Калифорния. Отмечается, что была запущена первая трехступенчатая ракета в двухступенчатом режиме, что расширяет возможности при ведении боевых действий. Об этом рассказал глава Агентства по противоракетной обороне США, вице-адмирал Джон Хилл.

По предварительной информации, американские военные выполнили все поставленные на испытаниях задачи. Сейчас специалисты продолжат оценивать эффективность системы на основе различных показателей.