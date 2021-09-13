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КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности

КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности

КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении агентства говорится, что были успешно проведены различные летные испытания, а также проверка эффективности боеголовки. Отмечается, что над созданием крылатой ракеты трудились последние два года.

Крылатые ракеты, которые были запущены, находились в воздухе около восьми секунд. Снаряды пролетели над территориальными водами КНДР и поразили цель на расстоянии 1500 км. Yonhap сообщило, что технические характеристики новой ракеты «удовлетворяют проектным требованиям».