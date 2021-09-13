КНДР испытала новую крылатую ракету большой дальности

КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении агентства говорится, что были успешно проведены различные летные испытания, а также проверка эффективности боеголовки. Отмечается, что над созданием крылатой ракеты трудились последние два года.

Крылатые ракеты, которые были запущены, находились в воздухе около восьми секунд. Снаряды пролетели над территориальными водами КНДР и поразили цель на расстоянии 1500 км. Yonhap сообщило, что технические характеристики новой ракеты «удовлетворяют проектным требованиям».