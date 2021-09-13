Российский теннисист Медведев выиграл US Open в Нью-Йорке

Россиянин Даниил Медведев одержал победу в теннисном турнире US Open в Нью-Йорке. В финале он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Финальная встреча завершилась со счетом 3:0 (6:4; 6:4; 6:4). Игра прошла в Нью-Йорке на стадионе «Артур Эш Стэдиум». В полуфинале российский спортсмен выиграл канадца Феликса Оже-Альяссима также со счетом 3:0 (6:4, 7:5, 6:2) за два часа четыре минуты.

Медведев на этом турнире проиграл соперникам только один сет. Для россиянина этот титул стал первым на турнирах «Большого шлема». После завершения финала Медведев заявил, что ему жаль Джоковича и его болельщиков, а также назвал его величайшим теннисистом в истории.