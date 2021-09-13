СК начал проверку после смерти шахтера в штольне на Камчатке

СК России и прокуратура начали собственные проверки из-за смерти сотрудника горнорудного предприятия в штольне на Камчатке.

Соответствующей информацией поделились пресс-центры ведомств. Происшествие случилось 10 сентября во время проведения работ по выработке гидросмеси на Камчатке. Два куска горной массы обвалились. Один из них травмировал 44-летнего сотрудника предприятия. Спустя некоторое время мужчина умер на месте инцидента.

По информации краевой прокуратуры, трагедия произошла на Асачинском месторождении. Ведомству предстоит выполнение законодательства об охране труда на предприятии. По предварительным данным, работник мог нарушить технику безопасности. Сотрудник заранее не обработал борт во время крепления горной выработки.