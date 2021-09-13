Зеленский: нельзя сравнивать Украину с Афганистаном по объемам помощи от США

Украина не столь зависима от США, как это было с Афганистаном. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, невозможно сравнивать Украину и Афганистан. Он отметил, что за несколько дней нельзя захватить столь крупную страну, как Украина.

Украинский лидер в интервью телеканалу CNN рассказал, что США не планируют покидать Украину. Зеленский уточнил, что Вашингтону нужно наращивать свое присутствие в стране.

Владимир Зеленский провел 1 сентября в Вашингтоне встречу с главой Белого дома Джо Байденом. Президент Украины ранее также обсудил актуальные вопросы с министром энергетики США.