Дружеские отношения жителей России и Украины не утеряны, несмотря на рост числа оболваненных украинской пропагандой людей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, все знают какая сейчас «дружба» у России с Украиной, но это не означает полную потерю дружеских отношений между населением стран. Пресс-секретарь отметил, что на Украине увеличивается число людей, которые оболванены пропагандой и ненавидят Россию. Все равно оба народа остаются славянами и родственными, констатировал Песков. Об этом пресс-секретарь президента рассказал в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Песков ранее объяснил, что означает понятие Союзное государство. По его словам, это не объединение стран, а необходимость улучшения жизни двух народов. Он отметил, что бизнесы двух стран должны иметь равные права.