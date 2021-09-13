Протестующая молодежь Африки осознает, что идти по пути мести и братоубийства — не выход, и ведет гражданские войны без кровопролития.

Молодые полковники, поднявшие мятежи в Мали и Гвинее, проводят бескровные перестановки среди власти и максимально мирным путем отстраняют продавшихся лидеров. Это единственное, чему их научило присутствие Франции на Черном континенте — бессмысленности политики, основанной на манипуляциях, провокациях, подлогах, воровстве и эксплуатации.

Африканцы больше не хотят участвовать во взаимодействии, которое пытается выстроить французское правительство во главе с президентом Эммануэлем Макроном. Им нужно предоставить возможность самим отныне выбирать свой путь развития, заявил депутат Государственной думы Андрей Краснов в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Нужно предоставить возможность народу Мали и Гвинеи самим выбрать тот путь, по которому они пойдут», — заявил политик.

Международные организации, такие как Совет Безопасности ООН, должны следить за тем, чтобы в этих странах не проливалась кровь мирных граждан. Однако средства и пути своего дальнейшего развития африканцы теперь должны иметь возможность выбирать самостоятельно. Действия Франции строились на достижении собственных целей — выкачивании ресурсов и использовании рабочей силы континента, но эти времена должны уйти в прошлое. Французский лидер, разумеется, недоволен таким положением дел. Европейцам не помешало бы поучиться у африканских жителей солидарности и взаимоуважению, заключил Краснов.