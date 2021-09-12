Источник ФАН: Россия не планирует платить за военную базу в Порт-Судане

Россия не намерена платить Судану за размещение пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ на берегу Красного моря, сообщает ФАН со ссылкой на источник.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что власти Судана намерены внести поправки в соглашение о создании российского объекта в Порт-Судане. Отмечалось, что Хартум рассчитывает на экономическую поддержку от России в обмен на размещение базы сроком на пять лет. Также было предложено продлить контракт на 25 лет после истечения срока предыдущего.

Источник Федерального агентства новостей заявил, что Россия не собирается платить Судану за создание базы. Подобное предложение уже озвучивалось Москве. Источник отметил, что РФ сейчас не планирует разворачивать базу ВМФ в Судане.

Эксперты считают, что подобная позиция завязана с огромной коррупцией в правительстве Хартума. Некоторые международные партнеры Судана также прекращают свои проекты в регионе из-за нецелесообразных договоренностей с властями страны.