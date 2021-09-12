Петербуржцы сообщили Шугалею о бездействии УК в округе Светлановское

Жители округа Светлановское сообщили о бездействии управляющей компании. Они поделились своими жалобами во время встречи с социологом Максимом Шугалеем.

Состоялась беседа главы Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея с жителями Выборгского района. Во время встречи поднималась вопрос о загрязнении территории. Петербуржцы сообщили, что отсутствие зон для выгула домашних животных является одной из насущных проблем. Без внимания не осталось и отсутствие урн для уборки за питомцами.

Второй проблемой было критическое количество котов. Число этих животных лишь продолжает увеличиваться. Горожане вынуждены убирать за этими питомцами на площадках для детей и в подъездах.

Петербуржцы также пожаловались на неприятные запахи канализации. Горожан волнует и отсутствие дорог для езды на велосипедах. Жители МО Светлановское также сообщили о проблемах записи к медикам.