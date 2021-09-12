Песков: у Москвы и Минска хватает врагов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Москвы и Минска хватает недоброжелателей и врагов.

Песков сделал соответствующее заявление во время беседы с белорусским каналом ОНТ. Он подчеркнул, что враги России и Белоруссии не сидят сложа руки. По мнению пресс-секретаря российского лидера, в Европе крайне мало государств, способных ослушаться приказов, который приходят из-за океана.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что эти европейские страны просто не могут себе позволить сделать это. При этом он уточнил, что Москва и Минск могут себе позволить самостоятельную и спокойную позицию.

Без внимания Пескова не остался и вопрос о перспективах интеграции России с Белоруссией. Ее суть заключается не в объединении, а в улучшении качества жизни. Пресс-секретарь российского президента сообщил, что бизнесы стран должны иметь одинаковые права и условия для работы на территории обоих государств.