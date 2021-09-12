Песков заявил, что Россия и Белоруссия стремятся к добрым отношениям с Евросоюзом

Президента России Владимира Путина и его белорусского коллегу Александра Лукашенко привлекают позитивные взаимоотношения с ЕС, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал на интерес Путина и Лукашенко к добрым отношениям с Брюсселем. Однако для их налаживания необходима европейская воля, пояснил Песков.

«Они (Путин с Лукашенко. — Прим ред.) заинтересованы в том, чтобы мы реанимировали наше торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество с ЕС, чтобы возобновить диалог, уйти от этих санкций», — подчеркнул пресс-секретарь.

Однако линию сотрудничества нельзя проводить только за счет сил одной стороны. Поэтому для разрешения ситуации необходимо дождаться желания Евросоюза, добавил Песков в эфире телеканала ОНТ.