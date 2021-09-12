Встреча инопланетян и землян может привести к разрушению планеты

Контакт жителей Земли с инопланетной расой может закончиться разрушением планеты и закатом человеческой цивилизации.

Американские астрофизики полагают, что развитие космических проектов в Китае и США может привести к контакту с внеземной жизнью. По мнению ученых, рано или поздно встреча людей с пришельцами обязательно состоится. Об этом свидетельствуют и уравнения Дрейка, которые демонстрируют возможное количество планет, населенных живыми организмами, в галактике Млечный Путь.

Специалисты отмечают, что цивилизация, освоившая путешествия между планетами, должна оставлять за собой след, по которому ее можно будет обнаружить. Некоторые ученые уверены, что более технологически развитая раса будет помогать менее развитой. Другие же считают инопланетян врагами. По их словам, пришельцы сделают Землю своей колонией или все разрушат.